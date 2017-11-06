Главарь ИГИЛ приехал в Сирию на желтом такси — СМИ

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Дамаск, 6 ноября. Лидер наводящей ужас на Ближний Восток террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) сумел остаться в живых, беспрепятственно бежать из Ирака и перебраться на территорию Сирии. Как сообщило арабское издание Ad-Dustour, для того, чтобы добраться до Сирии, аль-Багдади воспользовался обычным желтым такси.

По информации источников газеты в иракской разведке, аль-Багдади, желая остаться незамеченным, воспользовался такси, чтобы перебраться из иракского города Рава в Сирию. Путь у главаря ИГИЛ только один — в Абу-Кемаль, который остается последним крупным оплотом ИГИЛ на территории Сирии.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению от ИГ1 последних контролируемых ими городов в Ираке — Равы и Эль-Кайма, который находится у самой границы Сирии. Это может объяснять спешное бегство главаря террористов — оставшиеся в Ираке силы ИГ1 неспособны сопротивляться наступлению армии.

С другой стороны, напомним, при поддержке ВКС РФ правительственной армии Сирии и силам ополчения удалось выбить террористов из захваченных ими районов Дейр эз-Зора. Сирийская армия развивает наступление на Абу-Кемаль.

1 Организация запрещена на территории РФ.