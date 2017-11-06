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Новости Сирии
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Политика
Абэ заявил о договоренности с США оказывать максимальное давление на КНДР
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    Абэ заявил о договоренности с США оказывать максимальное давление на КНДР

    9:51  6 Ноября 2017
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    Абэ заявил о договоренности с США оказывать максимальное давление на КНДР

    Токио, 6 ноября. Власти США и Японии заявили о договоренности оказывать максимальное давление на Северную Корею для прекращения ее ядерных разработок, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ на встрече с журналистами. 

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что на Пхеньян необходимо оказывать максимальное давление, его заявление транслировалось на сайте Белого дома. 

    «Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР»,  — сказал Абэ. 

    Он подчеркнул, что японская сторона поддерживает позицию Вашингтона относительно решения проблемы вокруг Северной Кореи с учетом «всех вариантов». Абэ заявил, что в Токио намерены наложить санкции на счета 35 физлиц и организаций, причастных к ядерным разработкам в КНДР.

    Абэ заявил о договоренности с США оказывать максимальное давление на КНДР

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #япония #сша #кндр #абэ
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