Техасский стрелок ранее был судим за нападение на жену и ребенка

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Сан-Антонио, 6 ноября. Подозреваемый в стрельбе в американском штате Техас Девин Келли ранее был осужден военным судом за нападение на супругу и ребенка. Об этом пишет издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя ВВС США.

По имеющимся данным, пять лет назад он был приговорен трибуналом к году тюремного срока и в 2014 году вышел на свободу. Согласно информации источника, военный был уволен со службы с порицанием, передает RT.

Напомним, 5 ноября в американском штате Техас недалеко от города Сан-Антонио произошла стрельба в баптистской церкви. В результате чрезвычайного происшествия погибли 26 человек, не менее 20 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «актом насилия» и призвал приспустить государственные флаги в память о погибших.