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Донбасс: ВСУ выпустили более 940 снарядов и ракет по территории ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили более 940 снарядов и ракет по территории ДНР

    9:31  6 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили более 940 снарядов и ракет по территории ДНР

    Донецк, 6 ноября. Киевские военные выпустили по территории Донецкой народной республики (ДНР) более 940 ракет РСЗО, мин и других снарядов за прошедшие сутки, в результате пострадал один мирный житель. Об этом в понедельник сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 

    По словам представителя СЦКК, Вооруженные силы Украины вели огонь по донецкому и мариупольскому направлениям.

    Кроме того, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия также подверглось горловское направление.

    Донбасс: ВСУ выпустили более 940 снарядов и ракет по территории ДНР

    Всего же ВСУ выпустили по территории республики свыше 940 снарядов и ракет. 

    В результате обстрелов со стороны украинской армии пострадал мирный житель. 

    Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ были частично разрушены 11 домов в Донецке.

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина #новороссия
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