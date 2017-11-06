Донбасс: ВСУ выпустили более 940 снарядов и ракет по территории ДНР

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Донецк, 6 ноября. Киевские военные выпустили по территории Донецкой народной республики (ДНР) более 940 ракет РСЗО, мин и других снарядов за прошедшие сутки, в результате пострадал один мирный житель. Об этом в понедельник сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По словам представителя СЦКК, Вооруженные силы Украины вели огонь по донецкому и мариупольскому направлениям.

Кроме того, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия также подверглось горловское направление.

Всего же ВСУ выпустили по территории республики свыше 940 снарядов и ракет.

В результате обстрелов со стороны украинской армии пострадал мирный житель.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ были частично разрушены 11 домов в Донецке.