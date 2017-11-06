Аваков готовит ответный удар: эксперт оценил перспективы импичмента Порошенко 

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Киев, 6 ноября. В настоящее время нет сомнений в том, что за задержанием сына главы МИД Украины Арсена Авакова стоит президент Порошенко, считает украинский политолог Сергей Гайдай. Вопрос в том, какие ответные действия предпримет всесильный министр — согласиться подчиняться президенту в обмен на гарантии безопасности для своего сына (который все время будет находиться под прицелом украинских антикоррупционных органов) или же попробует нанести ответный удар и добиться импичмента своего президента.

«Александр Аваков попался на горячем и коррупция в деле рюкзаков на лицо. Но именно Порошенко дал делу ход. И мотив президента ясен, — пишет политолог. — С момента появления «Народного Фронта» у Петра Алексеевича этот политический проект — открытая рана на сердце».

По мнению Гайдая, Порошенко с 2014 года последовательно борется со всеми силами, которые могли бы помешать ему «одним изящным выборным маневром узурпировать всю власть в стране».

«Последним островком, который не подконтролен нашему президенту (не считая НАБУ) оставался Аваков и возглавляемое им МВД. Пришло время и Порошенко не преминул накинуть ему на шею поводок», — отмечает политолог, напоминая, что незадолго до удара по его сыну Аваков отказался разогнать собранный Саакашвили перед Радой «МихоМайдан».

В настоящее время, несмотря на падение рейтинга, «Народный фронт» продолжает контролировать значительное количество мест в Верховной раде — при том, что у «Блока Петра Порошенко» дела тоже идут не лучшим образом.

«81 депутат — это сила. С началом сессии в Раде они вполне могут поддержать закон об импичменте президенту. Знаю, в Раду он уже внесен, — пишет Гайдай. — Дело может и выгореть. И тогда уже не Аваков на коротком поводке, а Петр Алексеевич».

«C антирейтингом в 90% и механизмом, благодаря которому тебя Верховная Рада может послать в отставку, политическая жизнь Порошенко усложнится в разы», — уверен политолог.

Гайдай отмечает, что очередная сессия Рады начнется 7 ноября — тогда будут очевидны новые процессы в украинской политике.