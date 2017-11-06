Власти Крыма раскрыли планы Киева по дискредитации полуострова

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Симферополь, 6 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что планы по дискредитации полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, своевременно раскрыты.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее обвинил Киев и западные страны в том, что они ведут против полуострова информационную войну, привлекая к работе крымчан, которые покинули территорию российского региона.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — сказал представитель крымских властей Дмитрий Полонский, его слова приводит РИА Новости.

По словам вице-премьера, центр курируют украинские и западные спецслужбы, а информационная война ведется в интернет-СМИ и соцсетях. Полонский призвал сделать все необходимое для нейтрализации угрозы.

«Все кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно», — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что затея по дискредитации полуострова с самого начала была обречена на неудачу. Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам мартовского референдума 2014 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что голосование прошло в соответствии с международным законодательством. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма «закрыт окончательно».