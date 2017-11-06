Россияне назвали iPhone X началом новой эпохи

В Избранное

Москва, 6 ноября. Первые покупатели нового iPhone X делятся впечатлениями от гаджета в социальных сетях. Владельцы отмечают, что с появлением такого девайса в мире технологий началась новая эпоха.

Большинство владельцев нового «яблочного» смартфона отмечают качественный и «революционный» экран телефона. Кроме того, решение разработчиков уменьшить площадь корпуса телефона они называют инновационным. Также им нравится маленький вес телефона.

Российские пользователи оценили функцию распознавания лиц Face ID.

Ранее стало известно, что первые покупатели iPhone X столкнулись с проблемой активации смартфона.