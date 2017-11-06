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Россияне назвали iPhone X началом новой эпохи
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    Россияне назвали iPhone X началом новой эпохи

    9:23  6 Ноября 2017
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    Россияне назвали iPhone X началом новой эпохи

    Москва, 6 ноября. Первые покупатели нового iPhone X делятся впечатлениями от гаджета в социальных сетях. Владельцы отмечают, что с появлением такого девайса в мире технологий началась новая эпоха. 

    Россияне назвали iPhone X началом новой эпохи

    Большинство владельцев нового «яблочного» смартфона отмечают качественный и «революционный» экран телефона. Кроме того, решение разработчиков уменьшить площадь корпуса телефона они называют инновационным. Также им нравится маленький вес телефона.

    Россияне назвали iPhone X началом новой эпохи

    Российские пользователи оценили функцию распознавания лиц Face ID. 

    Россияне назвали iPhone X началом новой эпохи

    Ранее стало известно, что первые покупатели iPhone X столкнулись с проблемой активации смартфона. 

    Автор: Дана Балан
    #apple #iphone #технологии #смартфон
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