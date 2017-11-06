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Весь мир
Полиция Лондона задержала 18 участников движения Anonymous
Весь мир
Полиция Лондона задержала 18 участников движения Anonymous
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    Полиция Лондона задержала 18 участников движения Anonymous

    9:12  6 Ноября 2017
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    Полиция Лондона задержала 18 участников движения Anonymous

    Лондон, 6 ноября. Британская полиция в Лондоне задержала 18 участников «Марша миллиона масок». Один из них был взят под стражу из-за нападения на правохранителя, остальные использовали во время демонстрации пиротехнику, сообщили в ведомстве. 

    Накануне в Лондоне были задержаны 18 «хактивистов», которые отстаивают идею продвижения компьютерных технологий для защиты свободы слова и прав человека. Активисты Anonymous выходят на улицы всего мира 5 ноября уже четвертый год подряд. В 2016 году в столице Соединенного Королевства было задержано 53 человека. По данным Скотленд-Ярда, в публичном мероприятии приняли участие сотни демонстрантов. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #лондон
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