Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по количеству матчей в РФПЛ

В Избранное

Москва, 6 ноября. Вратарь сборной России и столичного ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах России по футболу. Об этом говорится на официальном сайте армейцев.

Встреча 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Локомотива» стала для Акинфеева 383-й в составе красно-синих, что позволило ему обойти вратаря Владимира Федотова и стать новым рекордсменом клуба по указанному показателю, передает RT.

Кроме того, 31-летний голкипер является рекордсменом чемпионатов России по количеству «сухих» матчей.

Напомним, Акинфеев защищает цвета армейского клуба в течение 15 лет. С ЦСКА он шесть раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России.