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Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по количеству матчей в РФПЛ
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    Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по количеству матчей в РФПЛ

    9:02  6 Ноября 2017
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    Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по количеству матчей в РФПЛ

    Москва, 6 ноября. Вратарь сборной России и столичного ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах России по футболу. Об этом говорится на официальном сайте армейцев.

    Встреча 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Локомотива» стала для Акинфеева 383-й в составе красно-синих, что позволило ему обойти вратаря Владимира Федотова и стать новым рекордсменом клуба по указанному показателю, передает RT.

    Кроме того, 31-летний голкипер является рекордсменом чемпионатов России по количеству «сухих» матчей. 

    Напомним, Акинфеев защищает цвета армейского клуба в течение 15 лет. С ЦСКА он шесть раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #цска #акинфеев
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