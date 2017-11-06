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Ученые NASA указали на взрыв двух нейтронных звезд, способный уничтожить Землю
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    Ученые NASA указали на взрыв двух нейтронных звезд, способный уничтожить Землю

    9:06  6 Ноября 2017
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    Ученые NASA указали на взрыв двух нейтронных звезд, способный уничтожить Землю

    Нью-Йорк, 6 ноября. Исследователи NASA сообщили о зафиксированном телескопом LIGO взрыве двух нейтронных звезд, мощность которого была столь велика, что породило огромное облако обломков, вспышку жесткого излучения и гравитационную волну, которая распространяется по Вселенной, изменяя даже свойства пространства-времени. В случае, если бы такое событие произошло в нашей Галактике, оно привело бы к мгновенному уничтожению жизни на Земле.

    Ученые NASA указали на взрыв двух нейтронных звезд, способный уничтожить Землю

    Как установили ученые, невероятный по мощности взрыв произошел в галактике NGC 4993, на расстоянии примерно в 130 миллионов световых лет от Солнца. Столкновение двух сверхплотных нейтронных звезд, которые долгое время вращались вокруг общего центра масс, ученые наблюдали впервые — из-за невероятной мощности ученые назвали этот взрыв «килонова», то есть «как тысяча сверхновых».

    Произошедшая давным-давно, в далекой-далекой галактике вспышка позволила совершенно новому научному инструменту — интерферометру Virgo — впервые достоверно зафиксировать одно из важнейших явлений для современной картины мира: существование гравитационных волн. 

    Автор: Валентин Меликов
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