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Трамп о трагедии в Техасе: Возьмемся за руки и будем сильными
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    Трамп о трагедии в Техасе: Возьмемся за руки и будем сильными

    8:53  6 Ноября 2017
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    Трамп о трагедии в Техасе: Возьмемся за руки и будем сильными

    Токио, 6 ноября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в Техасе и призвал скрепить руки, потому что «сквозь слезы и страдания американцы все равно остаются сильными». 

    Ранее Трамп назвал стрельбу в американском штате Техас «актом ненависти». 

    «Американцы делают то, что у них получается лучше всего: Мы соберемся, возьмемся за руки, скрепим их, и сквозь слезы и печали выстоим и останемся сильными», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter. 

    Напомним, в минувшее воскресенье мужчина открыл стрельбу по толпе прихожан в церкви неподалеку от Сан-Антонио. В результате стрельбы погибли 26 человек, более 20 получили ранения. Стрелка ликвидировали на месте. 

    Им оказался бывший военный, которого уволили по неизвестной причине. По неподтвержденной информации, ранее он был судим за нападение на супругу и ребенка. 

    Ранее сообщалось, что подозреваемый был атеистом. 

     

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #стрельба #техас #церковь #сан-антонио
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