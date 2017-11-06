Бывшие одноклассники техасского стрелка назвали его изгоем, нагоняющим жуть

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Сазерленд-Спрингс, 6 ноября. Бывшие одноклассники Дэвина Патрика Келли, открывшего огонь в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас, рассказали, что в школьные времена он был странным и нагоняющим жуть парнем.

«Он называл глупыми всех людей, которые верили в бога. Это был изгой, который проповедовал свой атеизм», — сказала Нина Роуз Нава.

Она также отметила, что Келли обладал популярностью среди других изгоев.

По словам Патрика Бойса, Келли казался ему подавленным. Он добавил, что после школы тот ушел служить в ВВС, а также обзавелся детьми.

Кристофер Лео Лонгория подчеркнул, что, несмотря на то, что Келли был «другим», он не ожидал от него подобного поступка.