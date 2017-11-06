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Бывшие одноклассники техасского стрелка назвали его изгоем, нагоняющим жуть
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    Бывшие одноклассники техасского стрелка назвали его изгоем, нагоняющим жуть

    8:44  6 Ноября 2017
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    Бывшие одноклассники техасского стрелка назвали его изгоем, нагоняющим жутьСазерленд-Спрингс, 6 ноября. Бывшие одноклассники Дэвина Патрика Келли, открывшего огонь в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас, рассказали, что в школьные времена он был странным и нагоняющим жуть парнем.

    «Он называл глупыми всех людей, которые верили в бога. Это был изгой, который проповедовал свой атеизм», — сказала Нина Роуз Нава.

    Она также отметила, что Келли обладал популярностью среди других изгоев.

    По словам Патрика Бойса, Келли казался ему подавленным. Он добавил, что после школы тот ушел служить в ВВС, а также обзавелся детьми.

    Кристофер Лео Лонгория подчеркнул, что, несмотря на то, что Келли был «другим», он не ожидал от него подобного поступка.

    Автор: Ирина Новикова
    #стрельба #техас #церковь #сазерленд-спрингс
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