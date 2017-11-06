Стало известно, когда в продажу поступит Lada Vesta с вариатором

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Москва, 6 ноября. Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» может выпустить модификацию LADA Vesta с вариатором (бесступенчатой коробкой передач) уже в 2018 году.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время инженеры из «АвтоВАЗа» занимаются разработкой проекта по внедрению в LADA Vesta бесступенчатой коробки передач.

Отмечается, что речь идет о поставках сторонних узлов, уже проверенных на других автомобилях. Наиболее вероятным станет внедрение в российскую машину вариатора, позаимствованного у японской модели Nissan Juke.

Первые экспериментальные образцы могут выйти на трассу уже весной следующего года.