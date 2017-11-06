Эскиз «секретного» легкового фургона ГАЗ NEXT появился в Сети

В Избранное

Москва, 6 ноября. На страницах сети Интернет появился первый открытый общественности эскиз легкового фургона ГАЗ NEXT, который должен стать отечественным конкурентом таким иномаркам, как Volkswagen Caddy и Renault Kangoo.

Первый эскиз новой коммерческой модели представил в ходе интервью с порталом Drom.ru экс-главный дизайнер ГАЗ Игорь Безродных, который рассказал любопытные детали о проекте легкового фургона. В частности, по словам Безродных, работа над этим проектом ведется ГАЗ уже несколько лет, и даже представленный эскиз относится к 2011 году.

Глава совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф анонсировал скорое появление легкого коммерческого автомобиля ГАЗ, однако до сих пор неизвестно, когда будет запущено серийное производство. На эскизном фото очевидно, что перспективный автомобиль будет отличаться футуристичными «заглаженными» обводами.