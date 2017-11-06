Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»

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Москва, 6 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook поделилась фотографией украинского журналиста Романа Цимбалюка, который оригинальным образом показал, что «Украина — это Европа», сделав пирсинг.

На своей странице украинский журналист разместил фото, на котором запечатлено, вероятно, его ухо с серьгой в виде украинского трезубца. Под снимком он оставил подпись: «Кто-то скажет, что это перебор. Но как по-другому доказать, что Украина — это Европа».

Спикер российского МИД поделилась данной публикацией. Пользователи Сети стали активно обсуждать фотоснимок украинского журналиста.

Один из участников дискуссии посмеялся, написав, что «еще не Европа, поэтому можно прокалывать остальные места».

Другой пользователь также потроллил журналиста, оставив запись: «когда вы по уши в Европе».