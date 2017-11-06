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Украина
Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»
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    Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»

    8:37  6 Ноября 2017
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    Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»

    Москва, 6 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook поделилась фотографией украинского журналиста Романа Цимбалюка, который оригинальным образом показал, что «Украина — это Европа», сделав пирсинг. 

    Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»

    На своей странице украинский журналист разместил фото, на котором запечатлено, вероятно, его ухо с серьгой в виде украинского трезубца. Под снимком он оставил подпись: «Кто-то скажет, что это перебор. Но как по-другому доказать, что Украина — это Европа». 

    Спикер российского МИД поделилась данной публикацией. Пользователи Сети стали активно обсуждать фотоснимок украинского журналиста. 

    Один из участников дискуссии посмеялся, написав, что «еще не Европа, поэтому можно прокалывать остальные места». 

    Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»

    Другой пользователь также потроллил журналиста, оставив запись: «когда вы по уши в Европе». 

    Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»

    Еще один юзер выразил мнение, что «для европейцев просто открылась очередная колония». 

    Когда вы по уши в Европе: украинский журналист с пирсингом показал, что «Украина — это Европа»

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #захарова #мид рф #ухо #журналист #трезубец #пирсинг
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