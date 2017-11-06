Бывший премьер-министр Японии направил послание в адрес форума друзей Крыма

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Токио, 6 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма направил послание в адрес международного форума друзей Крыма.

По словам Мурадова, в послании экс-премьер заявил о своей поддержке данного мероприятия.

«В адрес форума поступили послания от целого ряда известных политических деятелей, например, от бывшего премьер-министра Японии Хатоямы, который заявляет о том, что он присоединяется к нашей инициативе», — отметил чиновник.

Он также добавил, что аналогичное послание Форум получил и от бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, сообщает РИА Новости.

Напомним, что форум друзей Крыма впервые пройдет в Ливадийском дворце.

Участниками мероприятия станут делегации из почти 30 стран мира. В ходе форума планируется принятие декларации о восстановлении отношений между Крымом и мировым сообществом.