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Бывший премьер-министр Японии направил послание в адрес форума друзей Крыма
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    Бывший премьер-министр Японии направил послание в адрес форума друзей Крыма

    8:22  6 Ноября 2017
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    Бывший премьер-министр Японии направил послание в адрес форума друзей КрымаТокио, 6 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма направил послание в адрес международного форума друзей Крыма.

    По словам Мурадова, в послании экс-премьер заявил о своей поддержке данного мероприятия.

     «В адрес форума поступили послания от целого ряда известных политических деятелей, например, от бывшего премьер-министра Японии Хатоямы, который заявляет о том, что он присоединяется к нашей инициативе», — отметил чиновник.

    Он также добавил, что аналогичное послание Форум получил и от бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что форум друзей Крыма впервые пройдет в Ливадийском дворце.Бывший премьер-министр Японии направил послание в адрес форума друзей Крыма

    Участниками мероприятия станут делегации из почти 30 стран мира. В ходе форума планируется принятие декларации о восстановлении отношений между Крымом и мировым сообществом.

    Автор: Ирина Новикова
    #япония #юкио хатояма
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