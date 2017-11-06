Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Полиция Лондона задержала 18 участников движения Anonymous
Политика
Император Японии принял Трампа и его супругу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Император Японии принял Трампа и его супругу

    8:01  6 Ноября 2017
    169

    Император Японии принял Трампа и его супругу

    Токио, 6 ноября. Японский император и императрица Митико приняли в своей резиденции главу Белого дома Дональда Трампа и его жену Меланью. Как и ожидалось, прием длился не больше получаса.

    По имеющимся данным, после этого американский лидер прибыл в Государственный дом приемов, где прошла приветственная церемония в честь его визита. Затем глава США проведет рабочий обед и переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

    Император Японии принял Трампа и его супругу

    Как ранее передавал телеканал «360», Трамп и Абэ за городом сыграли в гольф. Видеоролик американский лидер разместил в минувшее воскресенье в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

    Напомним, визит Трампа в Стране восходящего солнца продлится до понедельника, 7 ноября.

    Автор: Дана Балан
    #япония #сша #трамп #абэ #митико
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        116
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        15637
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        1527
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        4058