Император Японии принял Трампа и его супругу

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Токио, 6 ноября. Японский император и императрица Митико приняли в своей резиденции главу Белого дома Дональда Трампа и его жену Меланью. Как и ожидалось, прием длился не больше получаса.

По имеющимся данным, после этого американский лидер прибыл в Государственный дом приемов, где прошла приветственная церемония в честь его визита. Затем глава США проведет рабочий обед и переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Как ранее передавал телеканал «360», Трамп и Абэ за городом сыграли в гольф. Видеоролик американский лидер разместил в минувшее воскресенье в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, визит Трампа в Стране восходящего солнца продлится до понедельника, 7 ноября.