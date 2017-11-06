Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Полиция Лондона задержала 18 участников движения Anonymous
Технологии
Китай запустил первые спутники национальной навигационной системы Beidou-3
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Китай запустил первые спутники национальной навигационной системы Beidou-3

    8:06  6 Ноября 2017
    48

    Китай запустил первые спутники национальной навигационной системы Beidou-3

    Пекин, 5 ноября. В воскресенье Китай запустил на орбиту два первых спутника национальной навигационной системы Beidou-3 («Большая медведица»). Эти спутники дополнят уже существующую орбитальную группировку системы Beidou.

    Ракета-носитель «Чанчжэн-3В» со спутниками была запущена с космодрома «Сичан», который расположен в южнокитайской провинции Сычуань. По данным китайского космического агентства, сообщает телеканал «Подмосковье 360°», оба спутника — первые в третьем поколении системы — успешно вышли на свои расчетные орбиты. 

    В настоящее время навигационная система Beidou состоит из 23 спутников, которые обеспечивают высокую точность позиционирования на территории Китая и близлежащих стран. К 2020 году планируется довести количество спутников «Большой медведицы» до 30, обеспечив возможности глобального позиционирования, что сделает китайскую систему конкурентом американской системы GPS и российского ГЛОНАСС.

     

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        116
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        15615
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        1527
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        4057