Китай запустил первые спутники национальной навигационной системы Beidou-3

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Пекин, 5 ноября. В воскресенье Китай запустил на орбиту два первых спутника национальной навигационной системы Beidou-3 («Большая медведица»). Эти спутники дополнят уже существующую орбитальную группировку системы Beidou.

Ракета-носитель «Чанчжэн-3В» со спутниками была запущена с космодрома «Сичан», который расположен в южнокитайской провинции Сычуань. По данным китайского космического агентства, сообщает телеканал «Подмосковье 360°», оба спутника — первые в третьем поколении системы — успешно вышли на свои расчетные орбиты.

China launches two BeiDou-3 satellites on one carrier rocket to support self-developed navigation system https://t.co/430fTVpe5e pic.twitter.com/EOXbiIEcfW — China Xinhua News (@XHNews) November 6, 2017

В настоящее время навигационная система Beidou состоит из 23 спутников, которые обеспечивают высокую точность позиционирования на территории Китая и близлежащих стран. К 2020 году планируется довести количество спутников «Большой медведицы» до 30, обеспечив возможности глобального позиционирования, что сделает китайскую систему конкурентом американской системы GPS и российского ГЛОНАСС.