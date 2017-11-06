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Путину рассказали о фестивале технологического искусства «Пуск»‍ во Владивостоке
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    Путину рассказали о фестивале технологического искусства «Пуск»‍ во Владивостоке

    8:00  6 Ноября 2017
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    Путину рассказали о фестивале технологического искусства «Пуск»‍ во Владивостоке

    Москва, 6 ноября. Куратор фестиваля технологического искусства «Пуск» Екатерина Беляева рассказала, что о мероприятии доложено президенту РФ Владимиру Путину.

    По словам Беляевой, о фестивале, прошедшем во Владивостоке уже в четвертый раз, российский глава узнал в ходе форума «Сообщество» в Москве.

    «Рассказали с Тимом президенту про #ПУСК. На встрече присутствовало всего 10 лучших практик России. И мы в их числе», — поделилась она на своей странице Вконтакте, отметив, что атмосфера на форуме была дружественной и живой.

    «Спасибо Фонду президентских грантов за такую возможность и наше включение в топ-5 проектов Фонда», — добавила Беляева.

    Автор: Ирина Новикова
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