Путину рассказали о фестивале технологического искусства «Пуск»‍ во Владивостоке

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Москва, 6 ноября. Куратор фестиваля технологического искусства «Пуск» Екатерина Беляева рассказала, что о мероприятии доложено президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Беляевой, о фестивале, прошедшем во Владивостоке уже в четвертый раз, российский глава узнал в ходе форума «Сообщество» в Москве.

«Рассказали с Тимом президенту про #ПУСК. На встрече присутствовало всего 10 лучших практик России. И мы в их числе», — поделилась она на своей странице Вконтакте, отметив, что атмосфера на форуме была дружественной и живой.

«Спасибо Фонду президентских грантов за такую возможность и наше включение в топ-5 проектов Фонда», — добавила Беляева.