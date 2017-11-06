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Новороссия
Донбасс: в ДНР опровергли информацию о повреждении шахты после обстрела ВСУ
Новороссия
Донбасс: в ДНР опровергли информацию о повреждении шахты после обстрела ВСУ
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    Донбасс: в ДНР опровергли информацию о повреждении шахты после обстрела ВСУ

    7:40  6 Ноября 2017
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    Донбасс: в ДНР опровергли информацию о повреждении шахты после обстрела ВСУ

    Донецк, 6 ноября. В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что сообщения о повреждении здания шахты на окраине столицы республики в результате обстрела со стороны украинской армии не соответствуют действительности.

    По словам представителя, ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье пожар вспыхнул на даче в районе шахты «Бутовская», по предварительным данным, в результате попадания снаряда РСЗО «Град». 

    Там также уточнили, что обстрел продолжался в течение 1,5 часа.

    Донбасс: в ДНР опровергли информацию о повреждении шахты после обстрела ВСУ

    «Ранее сообщаемая информация о повреждении здания шахты не подтвердилась», — отметили в СЦКК.

    Напомним, ранее представитель ДНР в СЦКК сообщил о возгорании административного здания шахты «Бутовская» в результате обстрела со стороны киевских солдат.

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #донецк
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