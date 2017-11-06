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Пушков о расстреле в Техасе: Больное общество не должно навязывать себя миру
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    Пушков о расстреле в Техасе: Больное общество не должно навязывать себя миру

    7:48  6 Ноября 2017
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    Пушков о расстреле в Техасе: Больное общество не должно навязывать себя миру

    Москва, 6 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию со стрельбой в американском штате Техас, в результате которой погибло 26 человек. 

    По словам сенатора, в США каждый месяц происходят массовые расстрелы. Пушков отметил, что «у США нет права и заикаться о моральном лидерстве, когда каждый месяц там происходят массовые расстрелы». 

    Пушков о расстреле в Техасе: Больное общество не должно навязывать себя миру

    Напомним, 5 ноября мужчина ворвался в баптистскую церковь и открыл стрельбу по прихожанам. В результате погибли 26 человек, более 20 получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого на месте. 

    Как оказалось, нападавший ранее служил в ВВС США, но был отправлен в отставку. В Пентагоне на данный момент никак не прокомментировали данную информацию. 

    Ранее президент США Дональд Трамп приказал приспустить флаги в память о погибших в результате стрельбы в Техасе. 

    Напомним, 1 октября 2017 года мужчина открыл стрельбу по зрителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. В результате погибли 59 человек, более 300 человек пострадали. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #пушков #стрельба #техас #церковь #сан-антонио
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