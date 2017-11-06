Пушков о расстреле в Техасе: Больное общество не должно навязывать себя миру

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Москва, 6 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию со стрельбой в американском штате Техас, в результате которой погибло 26 человек.

По словам сенатора, в США каждый месяц происходят массовые расстрелы. Пушков отметил, что «у США нет права и заикаться о моральном лидерстве, когда каждый месяц там происходят массовые расстрелы».

Напомним, 5 ноября мужчина ворвался в баптистскую церковь и открыл стрельбу по прихожанам. В результате погибли 26 человек, более 20 получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого на месте.

Как оказалось, нападавший ранее служил в ВВС США, но был отправлен в отставку. В Пентагоне на данный момент никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал приспустить флаги в память о погибших в результате стрельбы в Техасе.

Напомним, 1 октября 2017 года мужчина открыл стрельбу по зрителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. В результате погибли 59 человек, более 300 человек пострадали.