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Трамп похвастался превосходством американского оружия
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    Трамп похвастался превосходством американского оружия

    7:34  6 Ноября 2017
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    Трамп похвастался превосходством американского оружия

    Токио, 6 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что американское оружие не имеет аналогов во всем мире.

    «Мы делаем самые лучшие вооружения в мире, нет ничего даже близкого к этому», — сказал Трамп.

    В ходе своего выступления перед представителями японского бизнес-сообщества, Трамп напомнил про ракету, сбитую на днях Саудовской Аравией.

    По его словам, случай, когда Саудовской Аравии удалось сбить ракету из Йемена, показывает превосходство оружия, приобретенного Эр-Риядом у Соединенных Штатов.Трамп похвастался превосходством американского оружия

    «У нас потрясающие технологии. Точность, с которой можно остановить что-то подобное — это просто как иголка в воздухе, которая движется очень-очень быстро. Мы делаем потрясающее оружие», — подчеркнул хозяин Белого дома.

    Он добавил, что японскому премьер-министру Синдзо Абэ стоит учитывать происходящее с Северной Кореей и по-прежнему заказывать много оружия в США, сообщает РИА Новости.

    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #американское оружие
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