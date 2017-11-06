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Шекели звенят: Израиль сумел продать США бесполезную систему ПРО
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    Шекели звенят: Израиль сумел продать США бесполезную систему ПРО

    7:45  6 Ноября 2017
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    Шекели звенят: Израиль сумел продать США бесполезную систему ПРО

    Нью-Йорк, 6 ноября. Американское издание ответило российскому агентству Sputnik на заявления о бесполезности приобретенной США системы ПРО. Эксперт, к которому обратились журналисты National Interest, подтвердил — заявления российских СМИ о покупке США «фактически провальной» израильской системы обороны «Железный купол» (Iron Dome) имеют под собой самые непосредственные основания.

    Журналисты связались с профессором Массачусетского технологического института Тедом Постолом, который подтвердил им: «Железный купол» действительно сильно переоценен и разрекламирован израильскими военными. Во время операции «Облачный столп», когда ливанское исламское движение ХАМАС организовало ракетные обстрелы израильских территорий, доля ракет, перехваченных «Железным куполом», не превышала 5% (в то время как Израиль заявил о 90% перехваченных ракет). 

    Шекели звенят: Израиль сумел продать США бесполезную систему ПРО

    При этом Израиль не представил доказательств того, что «Железный купол» позволил добиться «значительного снижения ущерба на защищаемой территории» — напротив, в районах, которые защищал «Железный купол» было подано значительное количество обращений по страховочным компенсациям. Есть вопросы и к применимости израильских ПРО против всех видов воздушных целей.

    «Сбивать дроны — это совсем не то же самое, что сбивать боеголовки баллистических ракет. Любой, кто заявляет, что успешно справляться с дронами, вертолетами, низколетящими самолетами это то же самое, что сбивать баллистические ракеты, не имеет ни малейшего представления о предмете разговора, — подчеркнул Постол. — При этом «Железный купол» использует очень легкие, относительно недорогие ракеты-перехватчики, которые можно было бы использовать для перехвата целей на малом расстоянии. Однако поскольку США обладают доминированием в воздухе, такая система защиты американских наземных войск может так никогда и не быть востребована».

    Шекели звенят: Израиль сумел продать США бесполезную систему ПРО 

    Автор: Валентин Меликов
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