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Нью-Йорк, 6 ноября. Американское издание ответило российскому агентству Sputnik на заявления о бесполезности приобретенной США системы ПРО. Эксперт, к которому обратились журналисты National Interest, подтвердил — заявления российских СМИ о покупке США «фактически провальной» израильской системы обороны «Железный купол» (Iron Dome) имеют под собой самые непосредственные основания.

Журналисты связались с профессором Массачусетского технологического института Тедом Постолом, который подтвердил им: «Железный купол» действительно сильно переоценен и разрекламирован израильскими военными. Во время операции «Облачный столп», когда ливанское исламское движение ХАМАС организовало ракетные обстрелы израильских территорий, доля ракет, перехваченных «Железным куполом», не превышала 5% (в то время как Израиль заявил о 90% перехваченных ракет).

При этом Израиль не представил доказательств того, что «Железный купол» позволил добиться «значительного снижения ущерба на защищаемой территории» — напротив, в районах, которые защищал «Железный купол» было подано значительное количество обращений по страховочным компенсациям. Есть вопросы и к применимости израильских ПРО против всех видов воздушных целей.