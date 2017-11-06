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Непрощаемая жестокость: Косачев выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе
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    Непрощаемая жестокость: Косачев выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе

    7:19  6 Ноября 2017
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    Непрощаемая жестокость: Косачев выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе

    Москва, 6 ноября. Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев выразил соболезнования в связи со стрельбой в техасской церкви возле Сан-Антонио. 

    Он подчеркнул, что «это чудовищная трагедия и непрощаемая жестокость».

    «Чудовищно, как и любая такая необъяснимая и непрощаемая жестокость. Искренние слова соболезнований и скорби», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

    Непрощаемая жестокость: Косачев выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе

    Он также призвал сравнить число погибших в террористических атак в Соединенных Штатах и число версий «американских политиков о заявляемых угрозах безопасности США». 

    Ранее стало известно, что мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в Техасе, жертвами которой стали, по последним данным, 26 человек. Стрелка нейтрализовали на месте. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #косачев #стрельба #техас #сан-антонио
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