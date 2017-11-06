Россияне стали чаще покупать автомобили с коробкой «автомат»

В Избранное

Москва, 6 ноября. Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что в России вырос процент продаж автомобилей с автоматической коробкой передач.

Сообщается, что по итогам девяти месяцев текущего года количество проданных новых машин с автоматической коробкой передач составило 566,4 тысячи автомобилей, что составляет 54,1% от всего рынка. Согласно итогам исследования рынка, проведенного специалистами агентства, рост продаж составил 2,5%.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года были проданы только 487,5 тысяч автомобилей с автоматической коробкой, сообщает телеканал 360.

Стоит добавить, что автомобильные эксперты подчеркивают, что в данной тенденции нет ничего удивительного, потому как преимущества коробки «автомат» являются очевидными, как для городской среды, так и за пределами мегаполисов.