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Украина
ВСУ принимают участие в военных учениях в Польше
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    ВСУ принимают участие в военных учениях в Польше

    7:13  6 Ноября 2017
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    ВСУ принимают участие в военных учениях в Польше

    Варшава, 6 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины принимают участие в международных командно-штабных учениях «Кленовая арка — 2017» на территории Польши. Кроме украинских и польских сил, в учениях принимают участие военные из Литвы, а проходят они под руководством канадских военных, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

    Как сообщили украинские военные, учения будут проходить в период с 5 по 16 ноября и будут проводиться «с привлечением средств имитационного моделирования с участием военнослужащих многонациональных штабов батальонов и рот». С украинской стороны участие в учениях принимают военнослужащие 80 и 95 отдельных десантно-штурмовых бригад. Стоит отметить, что украинские десантники до сих пор не «декоммунизированы» продолжают носить голубые береты.

    ВСУ принимают участие в военных учениях в Польше

    «В этом году обучение организовано под общим руководством командования Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского за наставничества канадских инструкторов», — сообщает Минобороны Украины.

    ВСУ принимают участие в военных учениях в Польше

    Автор: Валентин Меликов
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