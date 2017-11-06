ВСУ принимают участие в военных учениях в Польше

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Варшава, 6 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины принимают участие в международных командно-штабных учениях «Кленовая арка — 2017» на территории Польши. Кроме украинских и польских сил, в учениях принимают участие военные из Литвы, а проходят они под руководством канадских военных, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Как сообщили украинские военные, учения будут проходить в период с 5 по 16 ноября и будут проводиться «с привлечением средств имитационного моделирования с участием военнослужащих многонациональных штабов батальонов и рот». С украинской стороны участие в учениях принимают военнослужащие 80 и 95 отдельных десантно-штурмовых бригад. Стоит отметить, что украинские десантники до сих пор не «декоммунизированы» продолжают носить голубые береты.