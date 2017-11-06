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Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе
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    Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе

    7:06  6 Ноября 2017
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    Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе

    Вашингтон, 6 ноября. Американский лидер Дональд Трамп потребовал приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в церкви штата Техас. Это следует из документа, размещенного Белым домом. 

    Трамп распорядился приспустить флаги в знак уважения к жертвам бесчувственного акта насилия, совершенного в минувшее воскресенье.

    «Я распорядился, чтобы флаг США был приспущен у Белого дома и всех публичных зданий, военных постов и морских баз… до захода солнца 9 ноября 2017 года», — следует из документа.

    Кроме того, государственные флаги будут приспущены на всех посольствах США.

    Напомним, ранее стало известно, что 26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви, расположенной возле Сан-Антонио. В результате стрельбы погибли 26 человек, 20 человек были госпитализированы в больницы. 

    Сотрудники полиции ликвидировали стрелка. 

    Ранее стало известно, что подозреваемый служил в ВВС, но был уволен. 

     

     

     

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #техас #стрелок #церковь #флаги #сан-антонио
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