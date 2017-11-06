Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе

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Вашингтон, 6 ноября. Американский лидер Дональд Трамп потребовал приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в церкви штата Техас. Это следует из документа, размещенного Белым домом.

Трамп распорядился приспустить флаги в знак уважения к жертвам бесчувственного акта насилия, совершенного в минувшее воскресенье.

White wood-frame church where a gunman opened fire Sunday was at the center of life in Sutherland Springs, Texas https://t.co/8YT4TBJzME pic.twitter.com/h9HVVXWg3e — CBS News (@CBSNews) November 6, 2017

«Я распорядился, чтобы флаг США был приспущен у Белого дома и всех публичных зданий, военных постов и морских баз… до захода солнца 9 ноября 2017 года», — следует из документа.

Кроме того, государственные флаги будут приспущены на всех посольствах США.

.@POTUS makes first remarks in Tokyo after horrific attack in TX. “Through the tears and through the sadness, we stand strong.” pic.twitter.com/tEy48tHuMm — Sarah Sanders (@PressSec) November 6, 2017

Напомним, ранее стало известно, что 26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви, расположенной возле Сан-Антонио. В результате стрельбы погибли 26 человек, 20 человек были госпитализированы в больницы.

Сотрудники полиции ликвидировали стрелка.

Ранее стало известно, что подозреваемый служил в ВВС, но был уволен.