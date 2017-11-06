Саудовская Аравия назвала актом агрессии пуск иранской ракеты

В Избранное

Эр-Рияд, 6 ноября. Саудовская Аравия расценила как акт агрессии со стороны Ирана запуск баллистической ракеты из Йемена в сторону Эр-Рияда.

Отмечается, что в будущем аналогичные действия могут рассматриваться как акт войны.

«Командование коалиции считает, что это возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима и может в будущем рассматриваться как акт войны», — говорится в заявлении арабской коалиции.

Кроме того, коалиция заявила о своем праве на самооборону и возможности дать подходящий ответ, соответствующий международному праву.