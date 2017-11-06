Южная Корея ввела санкции против сотрудников банков КНДР

В Избранное

Сеул, 6 ноября. Южная Корея ввела санкции против 18 высокопоставленных сотрудников банков Северной Кореи, ранее занесенных в «черный список» властями Соединенных Штатов.

Сообщается, что ограничительные меры затронули лиц из Банка внешней торговли КНДР, банка «Тэсон», Корейского банка объединения и развития, Международного банка «Ильсим», а также «Восточного банка».

По заявлению американской стороны, данные лица связаны с разработками оружия массового уничтожения в КНДР.

Согласно санкционным мерам, граждане и бизнесмены Южной Кореи лишены права иметь финансовые связи с лицами, в отношении которых были введены санкции.