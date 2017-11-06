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Южная Корея ввела санкции против сотрудников банков КНДР
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    Южная Корея ввела санкции против сотрудников банков КНДР

    6:40  6 Ноября 2017
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    Южная Корея ввела санкции против сотрудников банков КНДР

    Сеул, 6 ноября. Южная Корея ввела санкции против 18 высокопоставленных сотрудников банков Северной Кореи, ранее занесенных в «черный список» властями Соединенных Штатов.

    Сообщается, что ограничительные меры затронули лиц из Банка внешней торговли КНДР, банка «Тэсон», Корейского банка объединения и развития, Международного банка «Ильсим», а также «Восточного банка».

    По заявлению американской стороны, данные лица связаны с разработками оружия массового уничтожения в КНДР.

    Согласно санкционным мерам, граждане и бизнесмены Южной Кореи лишены права иметь финансовые связи с лицами, в отношении которых были введены санкции.

    Автор: Ирина Новикова
    #санкции #кндр #южная корея
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