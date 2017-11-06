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Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили гумпомощь в терпящую бедствие деревню в Алеппо
Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили гумпомощь в терпящую бедствие деревню в Алеппо
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в терпящую бедствие деревню в Алеппо

    6:11  6 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в терпящую бедствие деревню в Алеппо

    Алеппо, 6 ноября. Представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Владимир Захаров сообщил, что российские военные доставили гуманитарную помощь в терпящую бедствие деревню Джуб Мади в провинции Алеппо.

    По словам Захарова, помощь была оказана по просьбе местных властей, сообщает РИА Новости.

    «В этой деревне, как вы видите, гуманитарная катастрофа налицо. Люди нуждаются как в продуктах питания, так и в оказании медицинской помощи», — пояснил он.Сирия: российские военные доставили гумпомощь в терпящую бедствие деревню в Алеппо

    Отмечается, что жителям были розданы продуктовые наборы. Также в деревне развернули медицинский пункт, нуждающимся выдали медикаменты.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #алеппо #гуманитарная помощь
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