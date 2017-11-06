Сирия: российские военные доставили гумпомощь в терпящую бедствие деревню в Алеппо

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Алеппо, 6 ноября. Представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Владимир Захаров сообщил, что российские военные доставили гуманитарную помощь в терпящую бедствие деревню Джуб Мади в провинции Алеппо.

По словам Захарова, помощь была оказана по просьбе местных властей, сообщает РИА Новости.

«В этой деревне, как вы видите, гуманитарная катастрофа налицо. Люди нуждаются как в продуктах питания, так и в оказании медицинской помощи», — пояснил он.

Отмечается, что жителям были розданы продуктовые наборы. Также в деревне развернули медицинский пункт, нуждающимся выдали медикаменты.