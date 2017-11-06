Более миллиона пользователей Android скачали поддельную версию WhatsApp‍

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Москва, 6 ноября. Более миллиона пользователей мессенджера WhatsApp по всему миру скачали поддельное приложение вместо обновления программы.

Сообщается, что в магазине приложений Google Play появилась программа под названием Update WhatsApp Messenger, якобы имеющая подпись компании WhatsApp Inc. На самом деле пробел в названии разработчика был задан другим символом Unicode, что ввело в заблуждение робота Google, который зарегистрировал приложение.

Отмечается, что приложение оказалось не очень опасным для пользователей и только заваливало их рекламой. После многочисленных жалоб его удалили из Google Play, сообщает телеканал 360.