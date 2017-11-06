Власти Саудовской Аравии пообещали $30 млн за информацию о лидере хуситов‍

В Избранное

Эр-Рияд, 6 ноября. Власти Саудовской Аравии сообщили о назначении награды в 30 миллионов долларов за информацию о лидере йеменских повстанцев из движения «Ансар алла» Абдель Малика аль-Хуси.

Сообщается, что официальный Эр-Рияд готов выплатить эту сумму за данные, которые помогут задержать лидера хуситов.

Кроме того, власти королевства внесли в список разыскиваемых повстанцев 40 человек, за сведения о которых пообещали денежное вознаграждение от 5 миллионов долларов.

Ранее Газета.ру сообщала, что хуситы запустили из Йемена баллистическую ракету в сторону аэропорта Эр-Рияда.