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Трамп назвал «актом зла» стрельбу в церкви в Техасе
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    Трамп назвал «актом зла» стрельбу в церкви в Техасе

    5:14  6 Ноября 2017
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    Трамп назвал «актом зла» стрельбу в церкви в Техасе

    Вашингтон, 6 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба, устроенная в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс на юге Техаса, является актом зла.

    «Я начну свое выступление со слов об ужасающей атаке, которая произошла в Техасе... Это акт зла <...>, который произошел в святом месте», — сказал американский глава.

    Также Трамп выразил свои соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что власти Соединенных Штатов окажут всю необходимую помощь.

    «Все американцы молятся, чтобы бог помог раненым и семьям погибших», — добавил он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Девин Патрик Келли, устроивший стрельбу в церкви американского города Сазерленд-Спрингс, штат Техас, был найден мертвым в машине неподалеку от места инцидента. 

    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #стрельба #техас #церковь
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