Трамп назвал «актом зла» стрельбу в церкви в Техасе

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Вашингтон, 6 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба, устроенная в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс на юге Техаса, является актом зла.

«Я начну свое выступление со слов об ужасающей атаке, которая произошла в Техасе... Это акт зла <...>, который произошел в святом месте», — сказал американский глава.

Также Трамп выразил свои соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что власти Соединенных Штатов окажут всю необходимую помощь.

«Все американцы молятся, чтобы бог помог раненым и семьям погибших», — добавил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что Девин Патрик Келли, устроивший стрельбу в церкви американского города Сазерленд-Спрингс, штат Техас, был найден мертвым в машине неподалеку от места инцидента.