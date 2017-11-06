Эксперты назвали Украину одной из самых несчастных стран мира

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Киев, 6 ноября. Эксперты американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа сообщили, что Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира.

Сообщается, что Украина стала единственным европейским государством, попавшим в рейтинг несчастья. Также в перечень вошли Гаити и Южный Судан.

Согласно данным исследования, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. Половина населения страны находится в промежуточном положении, а еще 9% можно назвать процветающими. При этом, в Южном Судане несчастными названы 47% населения, а на Гаити — 43%.

Отмечается, что люди считаются «несчастными», если оценивают свою жизнь сейчас и в будущем в 4 балла или ниже по шкале из 10 баллов.

Стоит также добавить, что в тройку самых счастливых стран, по словам специалистов, вошли Норвегия, Дания и Исландия.