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Происшествия
Генконсул РФ сообщил, что иностранцы не пострадали во время стрельбы в церкви
Происшествия
Генконсул РФ сообщил, что иностранцы не пострадали во время стрельбы в церкви
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    Генконсул РФ сообщил, что иностранцы не пострадали во время стрельбы в церкви

    4:35  6 Ноября 2017
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    Генконсул РФ сообщил, что иностранцы не пострадали во время стрельбы в церкви

    Сазерленд-Спрингс, 6 ноября. Генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Писарев сообщил, что среди убитых и раненых в результате стрельбы в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс нет иностранных граждан.

    «Представитель Госдепартамента США связался с руководителями всех генконсульств, действующих в Хьюстоне, и сообщил, что иностранцев среди пострадавших в результате стрельбы нет», — цитирует Писарева ТАСС.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Девин Патрик Келли, устроивший стрельбу в церкви американского города Сазерленд-Спрингс, штат Техас, был найден мертвым в машине неподалеку от места инцидента. 

    Автор: Ирина Новикова
    #стрельба #техас #сазерленд-спрингс
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