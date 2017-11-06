Генконсул РФ сообщил, что иностранцы не пострадали во время стрельбы в церкви

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Сазерленд-Спрингс, 6 ноября. Генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Писарев сообщил, что среди убитых и раненых в результате стрельбы в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс нет иностранных граждан.

«Представитель Госдепартамента США связался с руководителями всех генконсульств, действующих в Хьюстоне, и сообщил, что иностранцев среди пострадавших в результате стрельбы нет», — цитирует Писарева ТАСС.

Ранее Газета.ру сообщала, что Девин Патрик Келли, устроивший стрельбу в церкви американского города Сазерленд-Спрингс, штат Техас, был найден мертвым в машине неподалеку от места инцидента.