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Обломки разбившегося вертолета принца обнаружены в Саудовской Аравии
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    Обломки разбившегося вертолета принца обнаружены в Саудовской Аравии

    4:23  6 Ноября 2017
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    Обломки разбившегося вертолета принца обнаружены в Саудовской Аравии

    Эр-Рияд, 6 ноября. Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета, в котором находился заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин.

    Сообщается, что в настоящее время в районе катастрофы продолжаются поиски выживших.

    Ранее местные СМИ сообщили, что принц Мансур бен Мукрин погиб в результате крушения вертолета. На борту воздушного судна также находились сопровождавшие принца чиновники. Точное число жертв авиакатастрофы на данный момент неизвестно, сообщает Газета.ру.

    Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда принц возвращался из однодневной поездки на юго-западе страны.

    Автор: Ирина Новикова
    #саудовская аравия #вертолет #авиакатастрофа
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