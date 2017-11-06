Обломки разбившегося вертолета принца обнаружены в Саудовской Аравии

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Эр-Рияд, 6 ноября. Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета, в котором находился заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин.

Сообщается, что в настоящее время в районе катастрофы продолжаются поиски выживших.

Ранее местные СМИ сообщили, что принц Мансур бен Мукрин погиб в результате крушения вертолета. На борту воздушного судна также находились сопровождавшие принца чиновники. Точное число жертв авиакатастрофы на данный момент неизвестно, сообщает Газета.ру.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда принц возвращался из однодневной поездки на юго-западе страны.