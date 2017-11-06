СМИ назвали имя техасского стрелка

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Остин (штат Техас), 6 ноября. Стрельбу в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс штата Техас устроил 26-летний Дэвин Патрик Келли. Об этом сообщает The Daily Beast.

О нападавшем известно, что он проходил службу в ВВС США. Патрик Келли проживал в городе Нью-Браунфелс и состоял в законном браке.

Известно также, что некоторое время будущий злоумышленник работал учителем в библейской школе.

О гибели 27 человек в результате стрельбы в Техасе сообщала накануне Газета.ru.