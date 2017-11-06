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Происшествия
Генконсул РФ сообщил, что иностранцы не пострадали во время стрельбы в церкви
Происшествия
Власти Техаса сообщили о смерти стрелявшего в баптистской церкви
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    Власти Техаса сообщили о смерти стрелявшего в баптистской церкви

    4:09  6 Ноября 2017
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    Власти Техаса сообщили о смерти стрелявшего в баптистской церкви

    Сазерленд-Спрингс, 6 ноября. Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин сообщил, что мужчина, стрелявший в церкви в Сазерленд-Спрингс был обнаружен убитым.

    По словам Мартина, обстоятельства смерти стрелка остаются неизвестными.

    «Он был найден мертвым в своей машине. На данный момент мы не знаем, было ли огнестрельное ранение нанесено им самим или местным жителем, который участвовал в перестрелке», — отметил он.

    Также Мартин рассказал, что преступник был одет во все черное, включая бронежилет, и вел огонь из автоматической винтовки Ruger AR.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в результате стрельбы в церкви американского города Сазерленд-Спрингс погибли 27 человек, еще 27 получили ранения.

    Автор: Ирина Новикова
    #стрельба #техас #баптистская церковь
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