Суд в Бельгии освободил Пучдемона на поруки

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Брюссель, 6 ноября. Заместитель главы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро сообщил, что бельгийский суд освободил на поруки бывшего лидера автономной области Карлеса Пучдемона.

По словам Алькоберро, освобождены также другие бывшие члены каталонского правительства.

«Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании», — говорится в сообщении Алькоберро в микроблоге Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что днем 5 ноября Пучдемон и бывшие члены каталонского правительства сдались бельгийской полиции.