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Остин (штат Техас), 6 ноября. В результате стрельбы в церкви американского штата Техас погибли 26 человек. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эббот в ходе специальной пресс-конференции.

Он отметил,что, к настоящему моменту, трагедия унесла жизни 26 человек. Эббот добавил, что этот случай стал самым массовым происшествием подобного рода в истории Техаса.

Накануне Газета.ru сообщала о неизвестном, открывшем стрельбу в баптистской церкви в Техасе.