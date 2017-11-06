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Происшествия
Генконсул РФ сообщил, что иностранцы не пострадали во время стрельбы в церкви
Весь мир
Жертвами «техасского стрелка» стали 26 человек — губернатор
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    Жертвами «техасского стрелка» стали 26 человек — губернатор

    3:16  6 Ноября 2017
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    Жертвами «техасского стрелка» стали 26 человек — губернатор

    Остин (штат Техас), 6 ноября. В результате стрельбы в церкви американского штата Техас погибли 26 человек. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эббот в ходе специальной пресс-конференции.

    Он отметил,что, к настоящему моменту, трагедия унесла жизни 26 человек. Эббот добавил, что этот случай стал самым массовым происшествием подобного рода в истории Техаса.

    Накануне Газета.ru сообщала о неизвестном, открывшем стрельбу в баптистской церкви в Техасе.

    Автор: Сергей Свазовский
    #жертвы #стрельба #техас #погибшие
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