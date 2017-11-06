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Весь мир
Ирак отправит конкурсантку на конкурс «Мисс Вселенная» впервые за 45 лет
Весь мир
Ирак отправит конкурсантку на конкурс «Мисс Вселенная» впервые за 45 лет
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    Ирак отправит конкурсантку на конкурс «Мисс Вселенная» впервые за 45 лет

    2:55  6 Ноября 2017
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    Ирак отправит конкурсантку на конкурс «Мисс Вселенная» впервые за 45 лет

    Багдад, 6 ноября. Представительница Ирака примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» впервые за последние 45 лет. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что на конкурс отправится 27-летняя Сасра Айдан, которая заняла второе место на национальном уровне. Однако победительница была дисквалифицирована, когда выяснилось, что она замужем.

    Телеканал «360» напоминает, что дисквалификации для конкурсов красоты — не редкость. Например, Мисс Турция была лишена своего звания после публикации о государственном перевороте в стране.

    Автор: Сергей Свазовский
    #ирак #мисс мира #конкурс красоты #мисс вселенная
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