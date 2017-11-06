Британская королева Елизавета II вывела в офшоры $13 млн — СМИ

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Лондон, 6 ноября. Новый офшорный скандал может навредить британской королеве Елизавете II.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал результаты расследования, согласно которому королевский двор переводил в оффшоры крупные суммы. Средства переводились в фонды, которые зарегистрированы на Каймановых и Бермудских островах.

В докладе отмечается, что инвестиции в оффшоры не являются нарушением закона. Но подобная информация может стать причиной скандала в Великобритании, передает «Газета.ру». Отметим, что подобный скандал стоил Дэвиду Кэмерону поста главы британского правительства.

СМИ сообщают, что офшорные фонды, куда переводила средства королевская семья, вкладывались в компании, имеющие сомнительную репутацию.

