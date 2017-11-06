Косачев заявил, что в новом офшорном досье описана законная деятельность

Москва, 6 ноября. В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), описывается законная деятельность. Такое заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что в опубликованных материалах содержится множество неточностей. По мнению Косачева, текст изобилует «накруткой эмоций и мутными фразеологизмами.

Российский парламентарий с большой долей иронии прокомментировал некоторые отрезки Paradise Papers:

«Чудесный, фантасмагорический текст! ВТБ — не одна из кремлёвских фирм, а крупнейший банк с государственным участием, почувствуйте разницу. «Спокойно направила»: видимо, нужно вкладываться «неспокойно», чтобы не быть уличённым в связях с Кремлём», — сказал Косачев в беседе с РИА Новости.