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Политика
Косачев заявил, что в новом офшорном досье описана законная деятельность
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    Косачев заявил, что в новом офшорном досье описана законная деятельность

    2:30  6 Ноября 2017
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    Косачев заявил, что в новом офшорном досье описана законная деятельность

    Москва, 6 ноября. В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), описывается законная деятельность. Такое заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    Он отметил, что в опубликованных материалах содержится множество неточностей. По мнению Косачева, текст изобилует «накруткой эмоций и мутными фразеологизмами.

    Российский парламентарий с большой долей иронии прокомментировал некоторые отрезки Paradise Papers:

    «Чудесный, фантасмагорический текст! ВТБ  — не одна из кремлёвских фирм, а крупнейший банк с государственным участием, почувствуйте разницу. «Спокойно направила»: видимо, нужно вкладываться «неспокойно», чтобы не быть уличённым в связях с Кремлём»,  — сказал Косачев в беседе с РИА Новости.

    Газета.ru сообщала накануне, что в материалах фигурирует глава правительства Канады.

    Автор: Сергей Свазовский
    #косачев #сорос #втб #офшоры
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