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Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США
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    Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

    8:00  6 Ноября 2017
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    Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

    Национальный совет реформ при президенте Украины продвигает в сенате США двусторонние отношения между Киевом и Вашингтоном. С соответствующим документом, в котором содержится официальная информация о лоббизме в американском конгрессе, ознакомилась редакция Федерального агентства новостей. Примечательно, что центр, продвигающий интересы Украины в Америке, был специально нанят Петром Порошенко для лоббирования киевских идей в Вашингтоне. Об этом сообщили ранее в отделе регистрации иностранных агентов (FARA) Минюста США.

    Двусторонние отношения за $5 тысяч в квартал

    В общей сложности Киев намерен потратить 150 тысяч долларов на продвижение своих идей в сенате. Согласно документу, с которым ознакомился ФАН, американская компания BGR Government Affairs и ее представитель Дени Макнамара (Danny McNamara) выступают в качестве лоббистов национального совета по реформам Украины.

    Документ предусматривает, что на лоббистскую деятельность может быть выделено не более пяти тысяч долларов в квартал. В частности, деньги будут направлены на то, чтобы официальная лоббистская организация на эти деньги налаживала «двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Украиной».

    Порошенко много хочет

    Примечательно, в 2017 году Национальный совет реформ при президенте Украины заплатил 300 тысяч долларов этой же американской компании BGR Group за то, чтобы эта организация лоббировала интересы Киева. О том, что администрация Петра Порошенко наняла эту компанию, ранее сообщили на сайте отдела регистрации иностранных агентов Минюста США в начале текущего года.

    Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

    Дело в том, что в США существуют компании, которые специализируются на лоббировании чьих-либо интересов, в том числе других стран на государственном уровне. Физическому лицу или организации для этого необходимо предварительно пройти процедуру регистрации. Лоббисты могут в рамках законодательства влиять на представителей власти для продвижения интересов клиента. По этой причине, лоббист обязан представлять отчетность о средствах, которые были получены от клиента.

    В то же время, украинцев лоббируют уже через другую американскую организацию —  International Government Affairs Consulting Firm – она занимается продвижением национальных интересов Незалежной.

    Примечательно, по информации СМИ, в целом за первые полгода 2017 года Национальный совет реформ при президенте Украины заплатил уже 300 тысяч долларов за лоббирование своих интересов в США.
     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #петр порошенко #украина #сенат
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