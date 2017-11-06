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Политика
Баскетболист ЦСКА Фридзон поддержал создание «Команды Путина»
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    Баскетболист ЦСКА Фридзон поддержал создание «Команды Путина»

    2:04  6 Ноября 2017
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    Баскетболист ЦСКА Фридзон поддержал создание «Команды Путина»

    Москва, 6 ноября. Баскетболист московского ЦСКА и сборной России Виталий Фридзон поддержал идею хоккеиста НХЛ Александра Овечкина о создании общественного движения «Putin team». Соответствующую запись баскетболист разместил в социальной сети Instagram.

    «Сильный президент  — сильная страна»,  — написал Фридзон, подчеркнув, что поддерживает инициативу Овечкина создать движение в поддержку главы российского государства.

    Ранее Газета.ru сообщала, что о создании «Putin team» положительно отозвался также хоккеист Илья Ковальчук.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #фридзон #putin team #команда путина
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