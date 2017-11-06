Баскетболист ЦСКА Фридзон поддержал создание «Команды Путина»

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Москва, 6 ноября. Баскетболист московского ЦСКА и сборной России Виталий Фридзон поддержал идею хоккеиста НХЛ Александра Овечкина о создании общественного движения «Putin team». Соответствующую запись баскетболист разместил в социальной сети Instagram.

«Сильный президент — сильная страна», — написал Фридзон, подчеркнув, что поддерживает инициативу Овечкина создать движение в поддержку главы российского государства.

Ранее Газета.ru сообщала, что о создании «Putin team» положительно отозвался также хоккеист Илья Ковальчук.