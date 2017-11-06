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СМИ сообщили о бегстве главаря ИГИЛ Аль-Багдади из  Ирака в Сирию
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    СМИ сообщили о бегстве главаря ИГИЛ Аль-Багдади из  Ирака в Сирию

    1:46  6 Ноября 2017
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    СМИ сообщили о бегстве главаря ИГИЛ Аль-Багдади из  Ирака в Сирию

    Дамаск, 6 ноября. Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади сбежал из Ирака в Сирию. Об этом сообщило египетское издание со ссылкой на данные разведки Ирака.

    Специалисты разведывательной службы Ирака полагают, что Аль-Багдади может находиться в провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

    Лидер ИГИЛ осознавал, что его дальнейшее присутствие в иракской Раве опасно для жизни, пишет ТАСС.

    Ранее в Пентагоне заявили, что, вопреки сообщениям ряда СМИ, Аль-Багдади жив. Об этом писала Газета.ru.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #ирак #аль-багдади
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