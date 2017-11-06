Сто лет пути после революции: шоу на «Авроре» показало эволюцию России со времен Октября

В Избранное

Санкт-Петербург, 6 ноября. Боевой корабль Октябрьской революции, крейсер «Аврора» снова в деле: символ 1917 года стал главным участником мероприятий в честь столетней годовщины российского переворота.

В честь этой даты участок набережной Санкт-Петербурга на один день стал революционным Петроградом, а сама «Аврора» превратилась в творческое пространство художников, которые устроили на ней световой 3D-mapping спектакль. Реконструкция времени перемен в фоторепортаже Федерального агентства новостей.

Петроградская набережная перекрыта дважды: сначала современными полицейскими и металлическими рамками, а еще через 200 метров – баррикадами из мешков с песком, изголовьями железных кроватей, дулами пулеметов. Солдаты щурятся на осеннее солнце, стреляют друг у друга самокрутки с махоркой, угощают горячим чайком и надрывают меха гармони.

«Я здесь представляю солдата лейб-гвардии Преображенского полка, которая перешла на сторону рабочих, – рассказывает один из реконструкторов. – Я в окопах уже год, царь в марте отрекся от престола, в семье у меня еды нет, землю в Тверской губернии мне не отдают. Бунтую!».

Минуты через две он окончательно вживается в образ, и в речь проникают говорок, жаргон и даже лихие слова в адрес царской России. Внезапный актерский монолог прерывает мальчишка, который просит дать подержать винтовку.

Праздник на Петроградской набережной затевался как раз для того, чтобы максимально вовлечь в него зрителей, поэтому здесь можно связаться по телефону со штабом пролетариата, примерить шинель и сфотографироваться с винтовкой, налить чай из тульского самовара, почитать агитационные листовки на столбах и повязать алую ленту на рукав.

Две самые длинные очереди стоят к полевой кухне за гречкой и чаем и на крейсер «Аврора». Знаменитый корабль революции – и так один из самых популярных музеев в Петербурге, особенно после реставрации и визита Владимира Путина. Но попасть на него именно в эти дни – особенная радость для некоторых иностранцев. На городской праздник в честь столетия революции аккредитовалось больше 30 иностранных телеканалов, и сегодня в толпе говорят сразу на многих языках.

В городе быстро темнеет, основное освещение набережной выключается, и вся толпа стекается к «Авроре» на световое шоу осеннего Фестиваля света. В годовщину Октябрьского переворота крейсер стал второй площадкой Фестиваля после Дворцовой площади. Впервые в мире пространством для спектакля 3D-mapping стал боевой корабль, да еще такой сложной конфигурации, как трехтрубная «Аврора».

Режиссер праздника Валерий Ткаченко накануне шоу рассказал ФАН, что министерство обороны не сразу приняло творческую задумку художников, но после дало добро и даже дало несколько ценных советов по сценарию. Лестницы и переходы слегка задрапировали, чтобы увеличить поверхность для световых проекций, но главное, из-за чего волновались создатели шоу – как сильно будет раскачивать крейсер невская волна в дни шоу.

Световой спектакль проецируется точно на все детали корабля: каждая труба судна стала участником шоу и перевоплощалась то в трубы заводов, то в афишный столб, то в ракету с Юрием Гагариным, то в олимпийского мишку. Как и обещали создатели, «Аврора» не стала стрелять в сторону Зимнего, а шоу было посвящено не столько самой революции, сколько истории России за 100 лет. От создания крейсера – чертежей, отливки деталей, установке металлических конструкций – художники прошли по революционным годам, вслед за Советским союзом воздвигли заводы, засеяли поля, наполнили страну рабочими и героями труда. Затем на бортах «Авроры» вспыхнула Отечественная война, а после Победы полетел в космос спутник, а затем и Гагарин. Олимпиада в Москве, а затем еще одна – в Сочи, а чтобы было ясно: на этом мы не останавливаемся, добавили еще и анонс Чемпионата мира по футболу в России.





От «Авроры» зрители перебирались на Дворцовую площадь, где в этот день также шел Фестиваль света – на арку Главного штаба, а затем на Зимний дворец проецировался календарь революции и мини-спектакли на любимые русские песни, посвященные Санкт-Петербургу. Мероприятия в честь столетия Октября продолжатся в городе трех революций до 7 ноября.