Пушков: Сгоревшее на складе ВСУ оружие может появиться в Южном Судане

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Москва, 6 ноября. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что оружие, сгоревшее на оружейном складе ВСУ под Донецком, может оказаться «где-то в Южном Судане». Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.

Эпидемия пожаров на Украине продолжается. Под Донецком горит оружейный склад ВСУ. Потом "сгоревшее" укр.оружие найдут где-то в Южном Судане. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 5, 2017

Пушков отметил, что на Украине продолжается «эпидемия пожаров».

«Эпидемия пожаров на Украине продолжается. Под Донецком горит оружейный склад ВСУ. Потом «сгоревшее» укр.оружие найдут где-то в Южном Судане», предположил российский политик.

Накануне Газета.ru сообщала об артиллерийских обстрелах Донецка.