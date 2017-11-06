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Политика
Пушков: Сгоревшее на складе ВСУ оружие может появиться в Южном Судане
Политика
Пушков: Сгоревшее на складе ВСУ оружие может появиться в Южном Судане
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    Пушков: Сгоревшее на складе ВСУ оружие может появиться в Южном Судане

    1:22  6 Ноября 2017
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    Пушков: Сгоревшее на складе ВСУ оружие может появиться в Южном Судане

    Москва, 6 ноября. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что оружие, сгоревшее на оружейном складе ВСУ под Донецком, может оказаться «где-то в Южном Судане». Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.

    Пушков отметил, что на Украине продолжается «эпидемия пожаров».

    «Эпидемия пожаров на Украине продолжается. Под Донецком горит оружейный склад ВСУ. Потом «сгоревшее» укр.оружие найдут где-то в Южном Судане», предположил российский политик.

    Накануне Газета.ru сообщала об артиллерийских обстрелах Донецка.

    Автор: Сергей Свазовский
    #всу #пушков #оружие #южный судан
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