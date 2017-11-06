Видео, на котором слышны звуки обстрела Донецка из артиллерии, появилось в Сети

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Донецк, 6 ноября. В сети интернет появилось видео, на котором слышны звуки обстрела Донецка из тяжелой артиллерии украинскими вооруженными силами.

Сообщается, что под ударом оказались, в том числе, и жилые дома. От ракет пострадали также продуктовый магазин «Славутич», супермаркет «Конфи» и шахта имени Засдько.

На месте событий в настоящее врем работают пожарные, сообщает телеканал «360», разместивший запись.

Ранее Газета.ru сообщала, что неизвестный открыл огонь в церкви в Техасе.