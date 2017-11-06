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Политика
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Украина
Обогащение Порошенко на поставках техники ВСУ будет расследовать НАБУ
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    Обогащение Порошенко на поставках техники ВСУ будет расследовать НАБУ

    0:38  6 Ноября 2017
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    Обогащение Порошенко на поставках техники ВСУ будет расследовать НАБУ

    Киев, 6 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) займется расследованием поставок техники для вооруженных сил Украины от подконтрольной президенту страны компании «Кузня на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня»).

    Согласно решению Соломенского районного суда города Киев специалисты НАБУ получат доступ к внутренней документации предприятия. Больше всего вопросов у правоохранителей вызвали поставки бронеавтомобилей «Тритон».

    Эта техника не прошла необходимых испытаний, а ее цена выглядит существенно завышенной, напоминает RT.

    Выводы НАБУ предварительно поддержали в Соломенском районном суде, пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #всу #порошенко #набу #поставки #тритон
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